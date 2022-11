Inflação no Reino Unido atinge 11,1% em outubro

O Reino Unido tem estado de mãos dadas com uma crise política e uma crise económico-financeira, com uma inflação que atingiu os 11,1% em outubro, o valor mais alto dos últimos 41 anos. A situação das famílias agrava-se com o aumento significativo dos preços de bens essenciais.

O primeiro-ministro britânico disse as medidas de combate à inflação devem passar por colocar os empréstimos e a dívida "numa trajetória sustentável"

Os bens alimentares não páram de aumentar e estão agora 16,2% mais caros do que no período homólogo.

O aumento dos preços agrava mais a crise do custo de vida, em grande parte, causada pela subida dos preços das energias e matérias-primas.

O Governo de Rishi Sunak vai apresentar na quinta-feira um novo plano orçamental que deverá contar com o aumento de impostos e cortes na despesa pública.