Produção de petróleo e gás natural do Brasil bateu recorde em outubro

O Brasil produziu em outubro uma média recorde de 4,179 milhões de barris de petróleo e de gás natural por dia, alcançando um resultado histórico pelo segundo mês consecutivo, informou na sexta-feira o regulador.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP) brasileira, o volume de hidrocarbonetos extraídos pelo país, no mês em análise, é 3,26% superior ao de setembro (4,047 milhões de barris por dia) e permite ao gigante latino-americano ultrapassar a marca dos quatro milhões de barris por dia pelo quarto mês na sua história.

Em comparação com o mesmo mês do ano passado (3,606 milhões de barris por dia), a produção média de petróleo e de gás natural cresceu 15,89% em outubro, ainda de acordo com dados divulgados pela agência reguladora.

Só a produção de petróleo no décimo mês do ano foi de 3,243 milhões de barris por dia, mais 3,05% em comparação com setembro e 16,78% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Trata-se também da maior produção de petróleo da história do Brasil e supera a de janeiro de 2020 (3,168 milhões de barris por dia), antes da pandemia de covid-19 provocar uma crise no setor, com a paralisação de algumas plataformas de produção.

Quanto ao gás natural, a produção em outubro também alcançou valores recorde, com 148,7 milhões de metros cúbicos por dia, um volume 1,98% superior ao de setembro, que era o mais elevado até à data, e 12,9% superior ao mesmo mês do ano passado.

Os dados divulgados pela ANP referem-se à produção das 42 empresas que operam no país, que têm direitos a 278 blocos diferentes, incluindo 265 concessões e oito áreas em que estão associadas ao Estado.

A companhia petrolífera estatal brasileira Petrobras continuou a ser a líder em outubro, representando cerca de 85% de todo o petróleo extraído pelo Brasil e 67% de todo o gás natural.