Preço dos combustíveis vai descer novamente na próxima semana

Pela terceira semana consecutiva, o preço dos combustíveis deverá registar na próxima semana nova descida, confirmou a SIC junto de fonte do setor.

O litro do gasóleo deverá descer 5 cêntimos, já o litro de gasolina deverá descer 4,5 cêntimos.

A descida deve-se a vários fatores, entre os quais a queda do brent e o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos. Sem este mecanismo fiscal, os consumidores estariam a pagar por litro. Ainda assim, os valores continuam ainda acima dos praticados antes da guerra.

Até janeiro mantém-se a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e a suspensão da taxa de carbono.

Na semana passada, o preço do gasóleo tinha recuou em média oito cêntimos quer no gasóleo, quer na gasolina, e na anterior a descida tinha sido de 6,5 cêntimos no litro de gasóleo e de 3,5 cêntimos no litro de gasolina.