Carris Metropolitana vai manter preços em 2023 na região de Lisboa

A Carris Metropolitana vai manter em 2023 o mesmo preço dos títulos ocasionais tal como os passes do tarifário Navegante.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML), autoridade de transporte, revela que tomou a decisão de manter os valores de 2022 dos títulos ocasionais da Carris Metropolitana para, entre outros objetivos, promover a utilização dos transportes públicos coletivos em toda a região.

Esta decisão acontece "mesmo tendo em conta que a Taxa de Atualização Tarifária permitida pela Autoridade de Mobilidade e Transportes para os títulos de transporte ocasionais (bilhetes) em 2023 é de 6,11%, e que essa mesma taxa irá ser aplicada, com grande probabilidade, na generalidade do país", salientou a AML.

Sendo assim, os preços dos bilhetes ocasionais dependem das áreas percorridas pelo passageiro e os passes Navegante variam entre os 30 euros, no caso de viagens no mesmo concelho, até aos 40 euros, nos casos de viagens entre municípios, segundo o tarifário que pode ser consultado no site da Carris Metropolitana.

A Carris Metropolitana gera as redes municipais de 15 dos 18 municípios (uma vez que dentro dos concelhos do Barreiro, Cascais e Lisboa mantém-se tudo como está) e a totalidade da operação intermunicipal dos 18 concelhos metropolitanos.

Mudanças em 2022 e planos para 2023

Desde um de junho a Carris Metropolitana já é responsável pelo transporte de passageiros dentro dos municípios de Almada, Seixal, Sesimbra, Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, na margem sul.

Na rede municipal do Barreiro, o transporte continua a ser feito pelo operador interno Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), em Cascais pela Mobi Cascais e em Lisboa pela Carris. Para quem se desloca de um concelho para outro (incluindo Barreiro, Cascais e Lisboa), o transporte público rodoviário intermunicipal será sempre feito pela Carris Metropolitana.

A um de janeiro de 2023 a Carris Metropolitana passa a assegurar o transporte de passageiros dentro de cada um dos concelhos de Amadora, Oeiras, Sintra, Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, todos na margem norte do Tejo, onde deixam de operar as atuais empresas de transporte.

A operação na margem norte deveria ter sido iniciada em setembro, mas os problemas verificados na margem sul fez com que fosse adiada para um de janeiro.