Preço da lenha aumentou 12% e é a solução mais barata para aquecer a casa

As temperaturas negativas chegaram ao nordeste transmontano e o cenário está a fazer disparar o consumo de lenha. Apesar da subida de preços, esta continua a ser a solução mais barata para aquecer as casas na região mais fria do país.

Embora a lenha seja a solução mais económica para aquecer as casas na região mais fria do país, o aumento generalizado do custo de vida está a sacrificar o conforto térmico de muitas famílias.

Um carregamento de 3.500 quilos custa agora mais 12%, mesmo assim é inferior ao aumento dos custos de produção.