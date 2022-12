Portugueses mais ponderados na altura de comprar: comerciantes estão preocupados

O aumento do custo de vida está a levar os portugueses a ponderarem melhor as compras de Natal. Os comerciantes estão preocupados com a diminuição da procura.

Os comerciantes do mercado do jardim da Estrela em Lisboa vêem cada vez mais pessoas a passarem, mas não a comprarem.

A este cenário escapa quem tem um negócio, como é o caso de Luís, que há 10 anos foi obrigado a deixar a topografia para se dedicar à banda desenhada.

Os receios do que possa acontecer no próximo ano estão a fazer com que os portugueses controlem mais os gastos.

A inflação baixou ligeiramente, mas não é certo que a tendência se mantenha.