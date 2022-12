Preço dos combustíveis pode até subir esta semana

Esta semana, o preço dos combustíveis não vai descer, como estava previsto. Aliás, pode até subir. Esta medida é uma consequência da decisão do Governo de reduzir o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

Os portugueses esperavam pagar menos esta semana para abastecer, contudo, até podem ter de pagar mais do que o preço da semana passada.

Isto acontece porque o Governo vai reduzir o desconto no ISP. A medida é tomada pois o preço do petróleo tem baixado nos mercados internacionais e, assim, o Governo decidiu repor parte da carga fiscal, o que mais do que anular as descidas previstas, deve fazer aumentar os preços.

Assim, o imposto vai ser reduzido em 3,9 cêntimos por litro no gasóleo e 2,4 cêntimos na gasolina.

Esta decisão deverá anular a descida do preço dos combustíveis prevista para esta semana, que apontava para menos três cêntimos no gasóleo e menos um cêntimo na gasolina.

Assim sendo, o preço do gasóleo pode manter-se, mas a gasolina deve ficar mais cara um cêntimo e meio a partir de hoje, segunda-feira.

O gasóleo estava a descer há sete semanas consecutivas e a gasolina há um mês.