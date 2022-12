Pilotos de barra e portos iniciam greve de dois dias

Os pilotos de barra e portos marítimos cumprem hoje o primeiro de dois dias de greve. Exigem o cumprimento do acordo que permite o acesso antecipado à reforma aos 60 anos.

O sindicato representante dos trabalhadores diz que estão esgotadas todas as vias de negociação com o Governo. Acusam a tutela de não querer implementar o acordo assinado em agosto de 2019 com as administrações portuárias.