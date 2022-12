Se tem umas horas livres e se gosta desta época, esta oferta de trabalho pode ser uma oportunidade para ganhar os euros extra para as prendas de Natal ou para poupar para o próximo ano. A plataforma de serviços Fixando lançou uma campanha online para angariação de Pais Natais. A procura está em alta, mas a oferta escasseia.

A campanha estará disponível até ao próximo dia 16 de dezembro. E qual é a oferta? Segundo Alice Nunes, diretora de novos negócios da Fixando, “esta é uma oportunidade aliciante para quem gosta de trabalhar com crianças e em animação de eventos, com os pedidos para contratação de Pais Natais a traduzirem-se num rendimento médio de 135 euros por serviço, com uma duração média de duas horas”.

“Com dois serviços por dia, num fim de semana é fácil atingir mais de 500 euros, bastando apenas um pequeno investimento no fato, que custa cerca de 30 euros já com botas e adereços (barba e bigode)”, acrescenta.

Procura disparou logo em novembro

Entre 1 de novembro e 6 de dezembro, segundo números revelados pela Fixando, a procura por Pais Natais “para eventos e festas cresceu 20%, face ao mesmo período de 2021 e cerca de 83% dos pedidos registados este ano não conseguiram resposta”.

Quase metade dos pedidos (45%) “são para festas de Natal pessoais/familiares, seguindo-se 15% para eventos de empresas, 10% para festas de escolas, 9% para comércio e 6% para feiras de Natal”.

Quanto a locais, o distrito de Lisboa é aquele onde a procura é maior (43%), seguido pelo Porto (17%), Aveiro (10%) e Braga (8%).

“Por vezes é necessária muita antecedência para contratar estes animadores, e, por isso mesmo, queremos garantir que as pessoas que ainda estão à procura de um Pai Natal para as celebrações, consigam encontrar alguém à sua medida”, diz Alice Nunes.

A campanha está em curso e a Fixando prevê angariar “cerca de mil Pais Natais em todo o país, durante os próximos dias”.

Se pretende mais informações sobre esta oferta, consulte o site da Fixando.