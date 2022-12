Decisões do BCE irão agravar "desnecessariamente" a recessão

O ex-vice presidente do Banco Central Europeu (BCE) Vítor Constâncio disse esta quinta-feira que as decisões do banco central e as previsões de inflação apontam para uma política excessivamente restritiva, que diz que irá agravar desnecessariamente a recessão.

"Más notícias para as perspetivas da zona euro. As decisões, a linguagem e as previsões do BCE apontam para uma política excessivamente 'hawkish' [restritiva] que irá agravar desnecessariamente a recessão que se aproxima", escreveu Vítor Constâncio, numa publicação no Twitter.