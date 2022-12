Os portugueses estão a investir mais em equipamentos para aquecer as casas. Lareiras e termoventiladores têm sido os mais vendidos.

Em 2022, os portugueses estão a gastar mais na compra de equipamentos de climatização, numa altura em que os aparelhos, em alguns casos, estão mais baratos cerca de 80 euros face ao ano anterior.

"Os preços baixaram muito e os portugueses acabam por ter uma compra média pensando muito nisso, no longo prazo, naquilo que vão poupar a seguir face ao equipamento que estão a adquirir", revela António Oliveira, da Hipermercado.pt. .

As temperaturas descem e a procura por soluções de aquecimento aumenta de imediato, com faturas de energia, em muitas situações, a aumentar cerca de 50% no inverno. Por esse motivo, as soluções mais eficientes são as mais procuradas.

"Em média os portugueses investiram em 2021 cerca de 75 euros em soluções de aquecimento e este ano o valor ronda os 250 euros", afirma Ricardo Pereira, diretor de marketing do KuantoKusta.

Os aparelhos mais vendidos são bombas de calor, convectores, emissores térmicos, lareiras, termoventiladores e aquecedores.

“Nas últimas semanas os termoventiladores cresceram. A sua procura cresceu cerca de 500%, as lareiras mais de 350%, as bombas de calor mais de 250% e os aquecedores mais de 500%”, refere Ricardo Pereira.

As vendas destes aparelhos dispararam, muito por culpa da descida de 20% do preço que se registou nas últimas três semanas