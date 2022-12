Governo "tem os cofres cheios", diz Marques Mendes

O comentador da SIC Luís Marques Mendes diz que o Governo tomou a decisão de dar um apoio extraordinário de 240 euros às famílias mais carenciadas porque os cofres do Estado têm beneficiado da inflação.

"Isto não é um favor que o Governo fez (...). Governo pode tomar esta decisão porquê? Tem os cofres cheios. A inflação prejudica os mais pobres, mas ajuda muito o Estado, que tem receita fiscal".

O primeiro-ministro António Costa anunciou , na quarta-feira, um apoio extraordinário de 240 euros para ajudar as famílias mais vulneráveis. Este anúncio é feito cerca de dois meses depois do outro apoio, no valor de 125 euros, ter começado a ser pago. Mas, atenção, o número de beneficiários não é o mesmo.

As famílias com menos rendimento serão o alvo deste apoio, ou seja, famílias que estejam abrangidas pela tarifa especial de eletricidade ou que recebem prestações sociais mínimas, tais como: