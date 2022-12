Trabalhadores dos call centers em greve no Natal e passagem de ano

Os trabalhadores dos call centers vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados "de acordo com a lei" e aumentos salariais.

Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas de feriados e folgas".

Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e a redução do horário, apontam. Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou esta sexta-feira que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica no comunicado que o ordenado bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 euros.

"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".