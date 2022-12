Trabalhadores do Metro Sul do Tejo cumprem greve total até domingo

Os trabalhadores do Metro Sul do Tejo deram início esta sexta-feira cinco dias de greve por melhores condições de trabalho. A paralisação levou a perturbações na circulação do metro, em Setúbal.

O número de composições do metro a passar durante a manhã na estação de Corroios em Almada foi muito menor do que o habitual e os que circularam estavam atrasados.

Deveriam ter circulado 21 composições mas apenas quatro estiveram operacionais.

Os maquinistas concentraram-se junto à estação do metro para mostrar o descontentamento face à proposta apresentada pela administração da empresa, contudo, depois de uma ronda negocial, não chegaram a acordo.

“Neste momento aquilo que nos propõem é adiar naquilo que entendemos ser uma manobra dilatória, adiar essa negociação para janeiro de 2024. Não percebemos porque é que a empresa não se senta à mesa negocial e negoceia um acordo com o SMAQ (Sindicato dos Maquinistas), não há qualquer motivo ou objetivo que impeça essa situação. Aquilo que exigimos, de facto, é a negociação de um acordo com a empresa para definitivamente resolvermos este conflito”, adianta António Domingues, do Sindicato dos Maquinistas.

A empresa que explora o Metro Sul do Tejo acusa o sindicato de ser intransigente e não querer negociar.

Garante ainda que a proposta apresentada na última reunião, e que incluía a valorização salarial, a melhoria das condições de trabalho e também a negociação de um Acordo de Empresa, não foi reconhecida, nem valorizada pelo sindicato..