Venda de espumantes da Bairrada retoma números pré-pandemia

O espumante está associado a momentos de celebração. Por isso, a época de Natal e de Ano Novo acabam por pesar bastante no total de vendas dos produtores de espumantes da Bairrada.



O consumo de espumantes já foi sazonal, mas quem produz nota que agora já se bebe ao longo de praticamente todo o ano.



Com o fim da pandemia, regressaram os convívios sociais e com eles a recuperação do setor.

O hábito de abrir uma garrafa de espumante também está mais democratizado.



Houve mais vendas em hipermercados e diretamente para empresas.



Para além de ter crescido ainda a procura no canal Horeca, ou seja, em hotéis, restaurantes e cafés.

Os preços, na hora de escolher, podem ir dos 5€ aos 25€.



A aposta dos produtores de vinhos e espumantes da Bairrada tem sido a casta Baga, rainha na região.

Passa também por aí, uma das sugestões para abrir na passagem do ano.



Sugere-se que, depois de sair do frigorífico, o espumante esteja à mesa, num frapé, com a garrafa ou garrafas, bem mergulhadas em gelo. Para abrir e brindar a um novo ano.