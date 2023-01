O presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, António Mota, e o presidente da Comissão Executiva, Gonçalo Moura Martins, renunciaram aos seus cargos na empresa para dar início a "um processo de mudança geracional" no grupo, foi anunciado esta segunda-feira.

Carlos Mota Santos vai ser proposto, na próxima reunião do Conselho de Administração, como presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva.

"Após a alteração da estrutura acionista, verificada em 2021, e da aprovação do Plano Estratégico para o período 2022-26 -- Building 26 - e de forma totalmente concertada, consensualizada e participada pelos acionistas de referência do grupo, e por impulso dos próprios, decidiram os senhores Eng.º António Mota e Dr. Gonçalo Moura Martins renunciar às suas atuais funções", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na base desta decisão está o início de um "processo de mudança geracional e renovação" do grupo.

Segundo a mesma nota, António Mota e Gonçalo Moura Martins vão continuar "fortemente comprometidos" com o desenvolvimento do grupo, "doravante numa maior vertente de supervisão e estratégica", como vice-presidentes do Conselho de Administração.

Ainda este mês irá realizar-se uma reunião do Conselho de Administração para aprovar estas propostas e convocar "as deliberações tendentes à recomposição do Conselho de Administração bem como da Comissão Executiva".

Este processo deverá estar concluído até ao final do mês, de modo a que estas alterações produzam efeitos a partir de 1 de fevereiro.

António Mota iniciou a sua atividade em 1976, sucedendo ao seu pai Manuel António da Mota, fundador do grupo.

"Uma entrega e dedicação de décadas que resultou na realidade atual da Mota-Engil, que, no senhor Eng.º António Mota e as suas irmãs, reconhece a continuidade da obra do fundador e cujo exemplo perdurará para os mais jovens colaboradores do grupo", sublinhou o grupo.

Gonçalo Moura Martins trabalha há 33 anos na Mota-Engil, os últimos 10 como presidente da Comissão Executiva.

Por sua vez, Carlos Mota Santos pertence à terceira geração da família fundadora, é acionista do grupo e exerce atualmente o cargo de vice-presidente da Comissão Executiva.

Fundado em 1946, o Grupo Mota-Engil é uma "multinacional com atividade centrada na construção e gestão de infraestruturas segmentada pelas áreas de Engenharia e Construção, Ambiente e Serviços, Concessões de Transportes, Energia e Serviços Industriais de Engenharia", lê-se na informação disponível no seu 'site'.

A Mota-Engil marca presença em 23 países, repartidos por três áreas geográficas - Europa, África e América Latina, de acordo com a mesma fonte.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Mota-Engil subiram 1,71% para 1,19 euros.