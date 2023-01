O Banco de Portugal (BdP) avisa que a entidade designada por “Banco Orlando Feliciano & Associados Service Online” não está habilitada a desenvolver qualquer atividade financeira no país.

“A entidade que atua através do perfil da rede social Facebook “Banco Orlando Feliciano & Associados Service Online” e do perfil de Linkedin “BOFASONLINE Portugal”, não está na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal”, alerta o regulador.

Face a este contexto, o BdP esclarece que “o exercício das atividades financeiras (…) está reservado às entidades habilitadas a exercê-las, nos termos do artigo 8.º e conforme o disposto no artigo 10.º daquele diploma, cuja lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal”.