O número de consumidores a mudarem para o mercado regulado de energia triplicou, visto que tem preços mais baratos. A mudança passou a ser facilitada depois das medidas do Governo, que impede as empresas de penalizarem os clientes.

Em 2022 foram feitos mais de 107 mil pedidos de contratação da tarifa regulada da eletricidade. Só em novembro foram mais de 16 mil.

Relativamente ao gás, registaram-se 152 mil pedidos nos últimos três meses do ano, isto é, mais de 250 mil consumidores deixaram o mercado livre para a tarifa regulada de energia.

A jurista da DECO, Mariana Almeida, entende que a escolha representa uma segurança para o consumidor, porque “sabe que aquela tarifa não irá ter oscilações, pelo menos, durante um período de tempo, nos dois tipos de serviço”.

Quando a lei em setembro passou a permitir o regresso dos consumidores domésticos e pequenos negócios à tarifa regulada do gás, mais de 29 mil consumidores aproveitaram para fazer a adesão da eletricidade ao mercado regulado, o que significa mais do triplo quando comparado com 2021.

A Associação de Defesa do Consumidor garante que é sempre possível a mudança para preços mais baixos de energia. Lembra que apesar de não existir obrigatoriedade de fidelização no que respeita ao gás e à eletricidade existem, por vezes, serviços associados.

Antes de qualquer mudança, a DECO aconselha o consumidor a analisar todas as condições que constam nos contratos de adesão.