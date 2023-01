António Costa percorre roteiro do PRR para verificar projetos em marcha

O Governo vai dar início a um roteiro, durante este mês, por vários projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O roteiro arranca esta quarta-feira com o primeiro-ministro, António Costa, no terreno para verificar o que já está em marcha.

O Plano de Recuperação e Resiliência conta com mais de 18 mil milhões de euros até 2026 para todo o país. Até ao final deste ano, o Governo espera uma execução acumulada de 32%.

Para esta quarta-feira, o executivo tem destacados "dois temas emergentes para os quais as respostas são urgentes: a habitação e a saúde".

António Costa está, por isso, em Leiria para visitar as obras em curso na Unidade de Saúde da freguesia de Amor e, da parte da tarde, está prevista a visita às obras de construção das residências da Universidade de Lisboa.

A partir desta quarta-feira e nos próximos meses estão previstas iniciativas todas as semanas para aferir os fundos do PRR e a concretização dos projetos financiados pela bazuca de Bruxelas.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na terça-feira, explicou que o objetivo é "mostrar exemplos de obras em curso nas áreas da resiliência, na parte social, na parte da economia, da transição digital e nas dimensões relacionadas com o ambiente". No total estão previstas “cerca de 11 ou 12 iniciativas ao longo deste mês”, acrescentou.

Segundo a governante, a execução do PRR tem sido abordada "daquela que é a forma efetiva de medir a execução do plano, que é o cumprimento dos marcos e das metas" comprometidas com a Comissão Europeia (CE), recordando que "desse ponto de vista a 16 de dezembro a CE aprovou o segundo pedido que faz com que tenhamos cumprido 17% do total das metas e dos marcos com que estamos comprometidos".