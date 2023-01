'Mago' das criptomoedas declara-se inocente das acusações de fraude

Sam Bankman-Fried, fundador e líder da plataforma FTX, declarou-se inocente perante um juiz norte-americano na terça-feira dos oito crimes que lhe foram imputados, de acordo com o Financial Times, com o tribunal a apontar para um julgamento de quatro semanas com início a 2 de outubro.



Segundo o jornal britânico, ao comparecer perante os juizes em Nova Iorque, Bankman-Fried - que está em prisão domiciliária em casa dos pais, na Califórnia, depois de pagar uma fiança de 250 milhões de dólares (cerca de 236 milhões de euros) - não disse uma palavra, tendo exprimido a sua posição através dos advogados.

Outros altos cargos da FTX declararam-se culpados das acusações que lhes foram imputadas, e estão a colaborar com a justiça norte-americana.



As acusações incluem fraude informática e fraude com ativos mobiliários. Os procuradores do crime de fraude lesiva dos clientes da FTX - plataforma que hoje tem mais de um milhão de credores à espera de recuperar fundos - e dos investidores no hedge fund Alameda Research, acusaram ainda o empreendedor de 30 anos de lavagem de dinheiro através de donativos que fazia a partidos políticos e a instituições sociais, elenca o FT.