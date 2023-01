Mário Centeno não acredita que a crise no Governo tenha impactos negativos na economia portuguesa. O governador do Banco de Portugal disse, esta sexta-feira, que cada país tem de ter um propósito e que esse propósito não pode mudar nem com os ciclos económicos, nem com os ciclos políticos.

"A estabilidade é absolutamente imprescindível para sermos credíveis, para atrairmos investimento", sublinhou.