Balcões da CGD: "Só uma pessoa tonta diria que não vai encerrar nada"

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) considerou hoje que a rede de balcões faz uma cobertura adequada do território português e disse que para este ano não estão previstos fechos, mas admitiu que poderá haver para manter o banco competitivo.

"A Caixa não tem previsto encerramentos para este ano mas estará atenta ao mercado e garanto que não ficará a olhar para outros, não ficará a perder competitividade enquanto outros ganham rentabilidade para poderem comprar bancos por um euro", disse Paulo Macedo, em audição na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

"Só uma pessoa tonta diria que não vai encerrar nada", sublinhou o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos.

O ex-gestor afirmou que o que o banco público garante é que "não vai deixar populações abandonadas nem sair de concelhos".

A Comissão Executiva da CGD foi hoje ouvida no parlamento após aprovação por unanimidade do requerimento do PS sobre o fecho de 23 balcões no verão. Já o requerimento do PCP para audição do ministro das Finanças sobre o mesmo tema foi chumbado com o voto contra do PS.

Segundo Macedo, a CGD tem o maior número de balcões entre os cinco maiores bancos. Em Portugal, disse, só o grupo Crédito Agrícola tem mais balcões do que a CGD, o que justificou pelas particularidades daquele grupo financeiro.

Além disso, afirmou, a CGD tem hoje "mais balcões do que a Direção-Geral da Concorrência [da Comissão Europeia] tinha imposto" aquando do plano de reestruturação, que arrancou em 2017 e durou até 2020, justificando que isso aconteceu porque a CGD apresentou rentabilidade e eficiência que lhe permitiu manter mais balcões abertos do que estava contratualizado.

Macedo disse que, no fecho de balcões, a CGD "não segue critérios de rentabilidade" ou fecharia balcões como os de Barrancos ou Vidigueira, que não fecharam nem tencionam fechar, acrescentou.