Governador do Banco de Portugal diz que subida dos juros está a chegar ao fim

O governador do Banco de Portugal diz que o processo de subida dos juros está a chegar ao fim. No Parlamento, Mário Centeno explicou que todas as previsões indicam que a inflação vai estar controlada nos 3% já no final deste ano. O governador foi ainda confrontado pelos deputados sobre os "abusos" dos bancos no aumento das comissões.

"Devemos ser muito exigentes com o setor, mas não podemos querer que o setor possa, por algum motivo, passar por dificuldades que passou em Portugal há muito pouco tempo", responde Mário Centeno ao deputados que questionaram o papel do Banco de Portugal perante o aumento das comissões bancárias.

O governador garantiu que acompanha o tema, indicando esperar que estas desçam, refletindo a conjuntura, tal como durante o período de taxas de juro negativas, em que "os bancos no mundo inteiro e em Portugal tiveram de rever planos de negócios".

Mário Centeno diz que as previsões apontam para uma inflação a chegar aos 3% ainda este ano e caia para os 2% em 2025, o grande objetivo do Banco Central Europeu.