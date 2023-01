Os trabalhadores da empresa de transportes Transdev estão, esta sexta-feira, em greve por aumentos salariais. A paralisação começou à meia-noite e tem a duração 24 horas.

As ligações rodoviárias no centro e norte do país – onde a empresa concentra grande parte das operações – deverão ser as mais afetadas.

Para a manhã desta sexta-feira está marcada uma concentração de trabalhadores junto às instalações da Transdev, em Guimarães.