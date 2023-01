Governo dos Açores anuncia pacote de medidas para combater a inflação

O Governo dos Açores anunciou um pacote de medidas para combater a inflação. Vão ser injetados 10 milhões de euros nas empresas e haverá um sistema de monitorização dos bens essenciais para evitar especulação de preços.

A ideia é travar o avanço na escalada dos preços que toma conta das prateleiras açorianas.

O Governo regional anunciou a criação de um sistema que vai seguir de perto os valores dos bens essenciais praticados na região.

“Este mecanismo de acompanhamento e monitorização de preços vai elaborar relatórios mensais disponíveis para todos os açorianos sobre os preços dos principais produtos do cabaz alimentar. Queremos desta forma proteger as famílias açorianas e ter a informação suficiente para a eventual regulação de preços”, diz o Presidente do Governo dos açores, José Manuel Bolieiro.