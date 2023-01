Quais os municípios onde é mais barato comprar casa em Portugal?

O concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, ocupa o primeiro lugar na lista de municípios onde é mais barato comprar casa. Neste concelho, os proprietários pedem em média 420 euros por metro quadrado. Segundo um estudo do Idealista , divulgado esta terça-feira, no ranking dos municípios mais baratos segue-se Penamacor, em Castelo Branco (431 euros/m²) e Góis, em Coimbra (457 euros/m²).













De acordo com este estudo, o Marketplace imobiliário de Portugal feito com base no relatório de preços de venda do Idealista de dezembro de 2022, encontram-se ainda a menos de 600 euros por metro quadrado os seguintes municípios: Gavião, em Portalegre (515 euros/m²), Pampilhosa da Serra, em Coimbra (524 euros/m²), Idanha-a-Nova, em Castelo Branco (528 euros/m²), Proença-a-Nova, em Castelo Branco (530 euros/m²), Monforte, em Portalegre (533 euros/m²), Mação, em Santarém (535 euros/m²), Avis, em Portalegre (544 euros/m²), Melgaço, em Viana do Castelo (545 euros/m²), Gouveia, na Guarda (546 euros/m²), Celorico da Beira, na Guarda (548 euros/m²), Cinfães, em Viseu (549 euros/m²), Santa Comba Dão, em Viseu (556 euros/m²), Castanheira de Pera, em Leiria (560 euros/m²) e Chamusca, em Santarém (566 euros/m²).

No último lugar do ranking, encontra-se o município de Alter do Chão, em Portalegre, com um custo de 569 euros por metro quadrado.

Localidades onde o preço das casas é mais baixo

O estudo realizado pelo Idealista também indica localidades, em diferentes distritos e ilhas, onde é mais barato comprar casa:

Vidigueira, em Beja (583 euros/m²)

Valpaços, em Vila Real (629 euros/m²)

Sever do Vouga, em Aveiro (657 euros/m²)

Macedo de Cavaleiros, em Bragança (704 euros/m²)

Portel, em Évora (705 euros/m²)

Baião, no Porto (718 euros/m²)

Cabeceiras de Basto, em Braga (758 euros/m²)

Nordeste, na ilha de São Miguel (767 euros/m²)

Alcoutim, em Faro (833 euros/m²)

Praia da Vitória, na ilha Terceira (916 euros/m²)

Cadaval, em Lisboa (1.059 euros/m²)

Horta, na ilha do Faial (1.135 euros/m²)

São Vicente, na ilha da Madeira (1.279 euros/m²)

Santiago do Cacém, em Setúbal (1.561 euros/m²)