Indemnização a Alexandra Reis: ex-secretário de Estado alterou depoimento inicial

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas, que se demitiu na sequência da polémica indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis, alterou o depoimento inicial que tinha dado à Inspeção-Geral das Finanças (IGF). Neste depoimento, afirmava que não tinha informado Pedro Nuno Santos.

No primeiro testemunho que deu à IGF, o ex-secretário de Estado dizia que informou o ministro, de forma verbal, de que havia um acordo, mas garantiu que nunca falou em valores.

Mas depois de refeita “a linha do tempo”, ficou a saber-se que Hugo Mendes pediu autorização a Pedro Nuno Santos, que acabou por dar luz verde à indemnização de 500 mil euros numa troca de mensagens.

Uma conversa onde não só se falava do fecho do acordo, do valor da indemnização, como também se partilhava a convicção de que não era possível baixar mais o valor.

Recorde-se que, na semana passada, o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, assumiu que foi informado da indemnização da TAP a Alexandra Reis e que a autorizou, apesar de não se lembrar.

Em comunicado, Pedro Nuno Santos escreveu que “numa tentativa de reconstruir a fita do tempo”, encontrou uma comunicação em que era informado do valor final do acordo a que a TAP e a Alexandra Reis chegaram e que deu “anuência política”.

A autorização para a indemnização acabou por ser dada por Whatsapp pelo secretário de Estado das Infraestruturas à CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, com a anuência política do ministro.