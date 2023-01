A empresa Ford comunicou esta sexta-feira que irá pedir aos clientes norte-americanos para levarem os veículos à oficina devido a falhas na conexão entre a câmara traseira e a visualização no ecrã.

O fabricante afirma que os modelos em causa são o Explorer, o Lincoln Aviator (2020-2023) e o Lincoln Corsair (2020-2022) equipados com câmaras de 360º graus.

A empresa diz já ter registado 17 acidentes ligeiros provocados pelo problema na câmara e mais de dois mil relatórios de garantia.

Os fornecedores vão fazer uma atualização do modelo do software do processamento de imagem.

Este anúncio acontece na mesma semana em que foi noticiado que a Ford vai eliminar 3.200 empregos na Alemanha, essencialmente nas áreas administrativa e de 'design', disse esta segunda-feira à AFP um porta-voz do sindicato alemão IG Metall.

A redução foi anunciada quando aumentam os receios de deslocalização na indústria automóvel na Europa, após Washington ter anunciado amplas subvenções que favorecem os veículos elétricos produzidos nos Estados Unidos.