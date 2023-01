Portugueses viajaram mais no verão, mas não tanto como antes da pandemia

No terceiro trimestre do ano passado, ou seja, nos meses do verão, os portugueses viajaram mais do que em 2021. Ainda assim, os números continuam abaixo dos níveis pré-pandemia.

O principal motivo para as deslocações voltou a ser lazer, recreio ou férias. São estas as razões por detrás das mais de 8 milhões de viagens

que os residentes em Portugal fizeram nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado. No total, foram no total 8 milhões e 200 mil, mais 5,9% do que no mesmo período de 2021.

Mas apesar do aumento, os números ficam ainda distantes daqueles que se registavam em 2019, antes da pandemia.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de viagens dos portugueses subiu em todos os meses do terceiro trimestre com julho a destacar-se.

A maioria das deslocações aconteceu em território nacional: 7,2 milhões. Já as viagens ao estrangeiro ficaram-se pelas 950 mil. Ainda assim, é o valor mais elevado desde o início da pandemia e representa um crescimento de 109%.

Em julho, agosto e setembro do ano passado, mais de 40% dos residentes em Portugal realizaram pelo menos uma deslocação turística. Em média, cada viagem teve uma duração de seis noites.