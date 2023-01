Quase meio milhão de euros apreendidos em notas falsas, as de 10 euros são as mais comuns

As notas de 10 euros foram as mais apreendidas no ano passado em Portugal, contrariando a tendência de anos anteriores, em que as de 20 euros eram as mais contrafeitas e retiradas de circulação. Na zona euro, as notas de 20 e 50 euros continuaram a ser as mais falsificadas.

O aumento da contrafação do número de notas de 10 euros foi limitado (6%), mas houve uma descida de 22% das notas de 20 euros apreendidas, o que explica o novo lugar no pódio das notas de mais baixo valor apanhadas pelas autoridades, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 30 de janeiro, pelo Banco de Portugal.

Já olhando para as maiores denominações, houve uma duplicação das notas falsas detetadas com as denominações mais elevadas (100, 200 e 500 euros).

Ao todo, “o número de contrafações apreendidas na circulação em 2022 diminuiu 1% relativamente a 2021”. “Foram apreendidas 10 732 contrafações, o que representa 2,86% do total das apreensões no Eurosistema”, indica a autoridade nacional, referindo-se às 376 mil notas falsas de euro detetadas e reportadas pelo Banco Central Europeu. Já em valor houve uma subida.