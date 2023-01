Ryanair contrata pilotos e tripulantes de cabine ucranianos a pensar no fim da guerra

"Estamos muito empenhados em regressar à Ucrânia assim que for seguro", referiu O'Leary.

Ryanair lucra 211 milhões de euros entre outubro e dezembro

A companhia aérea de baixo custo Ryanair encerrou o seu terceiro trimestre do ano fiscal de 2023, terminado a 31 de dezembro, com um lucro de 211 milhões de euros, segundo anunciado esta segunda-feira em comunicado.

O resultado compara com um prejuízo de 96 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

Entre outubro e dezembro, a transportadora irlandesa viu o número de passageiros crescer 24%, para 38,4 milhões de pessoas.

A ocupação dos seus aviões aumentou de 84% para 93%.

Já as receitas cresceram 57%, de 1,47 para 2,31 mil milhões de euros.