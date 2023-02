Janeiro foi o melhor mês de sempre para a venda de carros elétricos

A fasquia dos dois mil veículos foi ultrapassada pelo terceiro mês consecutivos e janeiro tornou-se no melhor mês de sempre na venda de carros elétricos em Portugal. Um aumento de mais de 130% face ao mesmo mês de 2022.

No entanto, o setor ainda não conseguiu recuperar para os números pré-pandemia, uma vez que as vendas estão quase 10% abaixo das registadas em 2019.

O mercado nacional vai tentar acompanhar a tendência mundial com os apoios à compra de modelos menos poluentes através dos subsídios do Fundo Ambiental do Governo.

Também o incentivo ao abate de veículos em fim de vida, inscrito no Orçamento do Estado para este ano, pode vir reforçar a transição para a mobilidade elétrica.