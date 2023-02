Reformas no setor público: novos pensionistas recebem em média mais de 1.500 euros

Aumentou a despesa do Estado com as reformas dos funcionários públicos e, em média, os novos pensionistas recebem 1538 euros.

No ano passado, quase 16 mil trabalhadores do Estado reformaram-se, o que representou uma subida de 1200 face a 2021. O valor médio das pensões dos funcionários públicos subiu dos 1373 euros para os 1538, um aumento, em média, de 165 euros.

Os valores constam da execução orçamental de dezembro que revela que o ano fechou com cerca de 418 mil funcionários públicos reformados.

Quanto recebem os pensionistas fora do setor público?

Em comparação, quando analisado o regime geral da Segurança Social, o valor das reformas é substancialmente mais baixo. Em média rondam os 594 euros, menos de metade do que se recebe no setor público.