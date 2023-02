TotalEnergies duplica lucros para quase 34 mil milhões de euros

A TotalEnergies duplicou o seu lucro anual, passando de 18 mil milhões de dólares em 2021 para 36,2 mil milhões de dólares (quase 34 mil milhões de euros ao câmbio atual) em 2022, em termos de resultado líquido ajustado, revelou esta quarta-feira a petrolífera francesa.

O resultado ajustado do quarto trimestre, considerado isoladamente, cifrou-se em 7,56 mil milhões de dólares (um pouco mais de 7 mil milhões de euros), recuando face aos 9,9 mil milhões de dólares do terceiro trimestre, mas crescendo 11% em termos homólogos.

O resultado líquido reportado (que não tem em conta os ajustamentos relativos à variação de stocks, e fatores extraordinários) da TotalEnergies para o conjunto de 2022 foi de 20,5 mil milhões de dólares (19,1 mil milhões de euros), crescendo 28% face ao ano anterior, ao passo que o lucro reportado do quarto trimestre recuou 44%, para 3,26 mil milhões de dólares (3 mil milhões de euros).

Um dos fatores que contribuíram para a redução do lucro reportado no ano passado foi a desconsolidação da participação na russa Novatek, com a constituição de um elevado nível de provisões.

No seu comunicado de resultados a TotalEnergies indica ter fechado o ano com uma rentabilidade dos capitais próprios de 32% e uma rentabilidade dos capitais empregues de 28%, no que diz ser uma prova da “qualidade da sua carteira de negócios mundial”.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) do ano 2022 subiu 69%, para 71,5 mil milhões de dólares (66,7 mil milhões de euros), ao passo que o EBITDA do quarto trimestre cresceu 12% em termos homólogos, para 16 mil milhões de dólares (14,9 mil milhões de euros).

A TotalEnergies junta-se, assim, a um lote de grandes petrolíferas que em 2022 duplicaram os seus lucros, como sucedeu com a Shell e com a BP, que apresentou as suas contas esta terça-feira.

Os elevados preços do petróleo em 2022, a par com margens de refinação historicamente elevadas, ajudaram muitas das petrolíferas, em várias geografias, a obter resultados recorde.

A Galp Energia publicará os seus resultados anuais (e do quarto trimestre) na próxima segunda-feira, 13 de fevereiro.