Projeto 1Bilhete.pt: Governo lança cartão único de transporte

O Governo vai lançar um cartão único de transporte, num projeto que é apresentado esta sexta-feira.

O projeto 1Bilhete.pt pretende criar uma plataforma de bilhetes intermodal a nível nacional.

O objetivo é que se possa adquirir e validar títulos de viagem de outros sistemas com qualquer cartão de transporte público.

Este projeto conta com a colaboração dos Transportes Metropolitanos de Lisboa e dos Transportes Intermodais do Porto, que vão trabalhar de forma colaborativa na partilha de recursos, conhecimento e desenvolvimentos, sob a supervisão do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

"Este projeto preconiza a criação de um cartão único de transporte a nível e nacional e prevemos ter resultados ainda este ano", afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, na quarta-feira.

O projeto vai ser apresentado esta sexta-feira no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra, e conta com a presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, e do secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado.