Greve na Silopor suspensa, trabalhadores aguardam proposta de revisão salarial

A greve na Silopor - Empresa de Silos Portuários ao trabalho em horas extraordinárias, convocada até final de fevereiro, foi suspensa esta quarta-feira e os trabalhadores aguardam uma proposta da empresa para revisão da tabela salarial, disse o sindicato.

"[A greve] foi suspensa, uma vez que o Governo autorizou a comissão liquidatária a negociar com o sindicato a revisão do acordo de empresa", disse Célia Lopes, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).