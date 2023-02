Açores batem recordes de dormidas em 2022

Os Açores bateram um recorde de dormidas em alojamentos turísticos em 2022, ultrapassando os 3 milhões. A hotelaria foi o setor mais escolhido pelos turistas e, mesmo com os novos aumentos, prevê-se que este ano seja ainda melhor para o turismo no arquipélago.

No Açores, um quarto ficou 22% mais caro e mesmo com a inflação e uma nova subida de preços à espreita, as previsões são animadoras para a hotelaria, o setor com mais procura na região.

O número de turistas estrangeiros mais que duplicou em 2022 superando os nacionais. Todas as ilhas receberam mais visitantes, mas Terceira, São Miguel e Corvo lideram a lista dos locais mais procurados pelos turistas.