PRR: "O primeiro-ministro vê uma coisa, eu vejo outra", diz Marcelo

A apresentação ao Presidente da República sobre o estado do PRR, na quarta-feira à noite, em Belém, acabou com as críticas do chefe de Estado à leitura que o Governo faz do processo. À porta fechada, Marcelo Rebelo de Sousa, disse a António Costa que onde o primeiro-ministro vê uma coisa, o Presidente vê outra.

Citando participantes na reunião, o jornal Expresso conta que o Presidente da República contestou o otimismo de Costa sobre o andamento do PRR.

Na sessão, António Costa disse que a execução do PRR não depende do Governo, mas das Câmaras e das empresas.

Marcelo reagiu perguntando, "Alguém pensa que o Governo pode ser desresponsabilizado?" e concluindo "o senhor primeiro-ministro está enganado" se pensa assim.

A SIC confirmou junto dos outros participantes na reunião que as declarações foram ditas pelo Presidente e que António Costa se sentiu na obrigação de responder, dizendo que nestes sete anos, o Presidente já conhece a "paciência" do primeiro-ministro.