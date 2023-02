Parvalorem pagou indemnizações até 400 mil euros a antigos diretores do BPN

A empresa pública Parvalorem pagou indemnizações entre 200 e 400 mil euros a antigos diretores do BPN. O programa de rescisões por mútuo acordo foi autorizado pelo Ministério das Finanças em 2021.

Pagar indemnizações de imediato para poupar mais à frente terá sido esta a estratégia da Parvalorem.

Segundo o Correio da Manhã, o valor mais elevado - 400 mil euros - foi pago a um ex-administrador do BPN que era diretor na empresa. Houve mais nove antigos altos quadros deste banco que receberam entre 200 e 350 mil euros.

A empresa diz que as remunerações - no NPN e na Parvalorem - eram elevadas e que os valores correspondem, em média, a pouco mais de dois anos de salários. Ou seja, nas contas da empresa e do Governo, o que foi gasto será compensado passados dois anos porque não há substituição de quem sai.

No total, as indeminizações pagas a 36 trabalhadores custaram 3,1 milhões de euros, uma despesa autorizada pelo Ministério das Finanças que tutela a empresa em 2021 quando João Leão era ministro.

O objetivo era gerar poupanças e a redução de pessoal, confirmou a SIC, diminuiu os gastos da empresa em 2,6 milhões de euros por ano.

A Parvalorem herdou os ativos tóxicos e os funcionários do banco que foi nacionalizado em 2008.

O primeiro-ministro da altura, José Sócrates, defendeu que estava a ser feito tudo para diminuir os encargos para os contribuintes.

Segundo o Tribunal de Contas, entre 2008 e 2021, foram gastos mais de 6,1 mil milhões de euros.

A seguir ao BES, o BPN é o banco que mais custou ao Estado.