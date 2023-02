Arrendamento coercivo: como funciona noutros países da Europa

O regime de arrendamento coercivo, proposto pelo Governo, não será caso único na Europa. O jornal Público revela que a Dinamarca e os Países Baixos, por exemplo, já aplicam medidas semelhantes.

Ter um imóvel vazio por mais de seis meses pode permitir que as autoridades o requisitem para colocar no mercado de arrendamento.

Nalguns países europeus, medidas semelhantes já são aplicadas, é o que revela o jornal Público que dá a Dinamarca como exemplo.

Nos Países Baixos, proprietários têm de informar quando um edifício fica vazio

Nos Países Baixos, diz a notícia, os proprietários são obrigados a informar as autoridades municipais quando um edifício residencial fica vazio.

Refere também que na região da Catalunha, em Espanha, as autarquias podem forçar a aquisição de casas devolutas e arrendá-las a preços acessíveis, por um determinado período, antes de devolver os imóveis aos proprietários.

Associação Internacional da Propriedade Imobiliária contesta medida

No entanto, a Associação Internacional da Propriedade Imobiliária, desconhece estes casos.

Stratos Paradias, presidente da associação, em entrevista à SIC, fala num ataque à propriedade privada e considera que a aplicação da proposta do Governo português não será fácil.

O Executivo pretende que as casas devolutas ou vazias entrem no mercado de arrendamento coercivamente, comprometendo-se, no entanto, a pagar aos proprietários o valor da renda, caso o inquilino não cumpra o estabelecido no contrato.