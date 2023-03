Crise: há mais 68 mil desempregados do que no ano passado

O desemprego voltou a aumentar em janeiro para os 7,1 %. Há quase 375 mil pessoas desempregadas em Portugal, numa altura em que preços não param de aumentar.

Não só os preços, mas também os juros vão subir ainda mais nos próximos meses.

A taxa de referência já está nos 2,5% e tudo indica que deva subir para os 3% ainda este mês e não será a última vez que Banco Central Europeu (BCE) sobe os juros.

Ainda esta quarta-feira, o governador do Banco Central alemão e, por isso, membro do Conselho do BCE avisava que vão ser necessários mais aumentos e significativos para controlar a inflação.

Os analistas acreditam que será assim até fevereiro do próximo ano, com subidas até aos 4%.

Este é um dos problemas que afeta um milhão e 300 mil famílias em Portugal. Menos de 1% terá já conseguido renegociar as condições do crédito à habitação.

A subida dos juros é apenas mais uma preocupação para os portugueses, que enfrentam também a subida acentuada dos preços, até dos bens mais essenciais como os alimentos.

Baixos salários, muito desemprego

Enquanto os salários, em muitos casos, parecem manter-se praticamente na mesma para quem tem trabalho.

O desemprego, em janeiro, aumentou pelo terceiro mês consecutivo.

Está agora nos 7,1%, sendo quase 375 mil pessoas desempregadas, mais 68 mil do que há um ano.

O Presidente da República lembra que a Europa ainda está crise e que a recuperação pode ser lenta.

"Eu não pertenço nem aos pessimistas nem aos otimistas esfuziantes. Portanto eu diria, sempre com precaução, que a saída do período de crise que vem do passado, agravou com a pandemia e a guerra também agravou, é uma saída que pode demorar um pouco mais tempo do que alguns esperavam", esclareceu.

Mas Marcelo acredita que a economia deve acelerar nos próximos meses, sobretudo com o turismo.