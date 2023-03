Pilotos da Portugália aprovam recurso à greve em assembleia geral

Os pilotos da Portugália deliberaram em assembleia-geral realizar uma greve, cujo pré-aviso será emitido nos "próximos dias", segundo um comunicado interno do Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA) a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira.

"Foi votada por maioria (111 votações a favor, cinco contra e uma abstenção) a declaração de greve", lê-se num comunicado enviado pelo SIPLA aos seus associados.

A greve foi decidida na passada quarta-feira, numa assembleia-geral extraordinária do sindicato, na qual estiveram representados, no total, 117 associados e onde foi apresentado "o ponto de situação da negociação do Acordo de Empresa e foi discutido e votado o recurso à greve".

Nos termos do comunicado, o pré-aviso de greve será emitido "no decorrer dos próximos dias".