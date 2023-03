China define crescimento económico de 5% como meta para 2023

O Governo chinês estabeleceu como meta para 2023 um crescimento económico de cerca de 5%, depois do revés sofrido no ano passado fruto da política 'zero covid'.

A segunda maior economia do mundo está a crescer. O consumo está a recuperar aos poucos e o ritmo da atividade económica da China está a acelerar, depois de ter abrandado drasticamente com a pandemia e as medidas restritivas da política 'zero covid'.

A meta anunciada para 2023, na sessão anual da Assembleia Popular Nacional, é de um crescimento económico de 5%. No ano passado, o PIB foi de apenas 3%, o segundo ritmo mais lento dos últimos 40 anos, contrastando com o ano anterior, 2021, em que a taxa de crescimento foi de 8,1%.

Perante os cerca de três mil delegados do órgão máximo legislativo chinês, o primeiro-ministro cessante, Li Keqiang, anunciou ainda que o orçamento militar vai ter um reforço de 7,2%.