Governo divido sobre a privatização da TAP

Os ministros estão divididos no que diz respeito à privatização da TAP. À SIC, fonte do executivo de António Costa reafirma que o objetivo é privatizar na totalidade, mas de forma gradual.

O decreto-lei para a reprivatização da TAP ainda não está fechado. No entanto, o modelo de operação deverá ficar decidido até ao final do mês.

Até agora, o governo de António Costa não chegou a acordo sobre a percentagem do capital que vai continuar nas mãos do Estado, pelo menos numa primeira fase.

À SIC, fonte do Executivo reafirma que a intenção é vender a totalidade das ações que o Estado tem da TAP, mas garante que o processo vai ser feito de forma gradual.

"Ao que me parece, do que consegui perceber ao longo destes dias, acho que o governo numa primeira fase vai alienar a maioria do capital, 60 a 70%. Embora, podendo dizer à partida que numa segunda fase irá até 100%.", adiantou Luís Marques Mendes no seu espaço de comentário semanal na SIC.