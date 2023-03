Portugal exportador de hidrogénio verde? Costa acredita após primeira injeção na rede pública

Foi esta terça-feira inaugurada a primeira injeção de hidrogénio verde na rede pública de gás natural, um projeto-piloto para abastecimento de 80 consumidores no concelho do Seixal. O primeiro-ministro, António Costa, prometeu uma estratégia clara e persistente de aposta no desenvolvimento do hidrogénio verde, considerando que pode colocar Portugal com liberdade energética enquanto país e na posição de exportador de gases renováveis.

“É importante que nós sonhemos e façamos mesmo a obra. Pode não ser num ano ou em dois. Mas temos de ter uma estratégia clara e a persistência para a prosseguir, porque o racional é muito claro: Temos uma das melhores estruturas, uma das mais modernas infraestruturas e uma das melhores coberturas na infraestrutura de distribuição na rede de gás natural”, afirmou António Costa.

Esta terça-feira, no Seixal, foi oficialmente aberta uma rede piloto de gás natural para 70 habitacionais e 12 estabelecimentos comerciais e industriais.

É o primeiro hidrogénio verde a chegar a casas particulares na nova experiência piloto em teste na área da zona industrial do Seixal. A rede de gás natural transporta 5% de hidrogénio.

A mistura sem necessidade de alterações nos equipamentos pode chegar aos 20%, reduzindo a dependência do gás natural.

O hidrogénio verde usado na experiência piloto é produzido numa pequena unidade industrial do concelho, mas o primeiro-ministro acredita que o país poderá ser um exportador do produto.

Autonomia energética é um dos desígnios do Governo

Chegar à autonomia energética nacional a partir do hidrogénio verde é um dos desígnios do Governo.

Segundo o primeiro-ministro, "quando Portugal investe nas energias renováveis, na sua autonomia energética, está também a reforçar a sua própria liberdade - a liberdade que é a maior fonte de energia".