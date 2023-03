Consumidores da EU querem fim de falsa etiqueta de alimentos neutros em carbono

A Organização Europeia de Consumidores (BEUC) exigiu esta quinta-feira o fim da etiqueta dada a alimentos neutros em carbono, que "induzem em erro" por não se tratar de produção neutra para o clima, dando exemplos de produtos em Portugal.

Numa posição divulgada esta quinta-feira, a BEUC salienta que "as alegações enganosas de 'neutro em termos climáticos' são frequentes no setor alimentar e confundem os consumidores".

Por essa razão, "a BEUC apela à UE para que proíba a utilização de alegações de carbono neutro para todos os produtos, incluindo alimentos e bebidas, devendo também a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu combater a falsa etiquetagem 'verde' nas próximas semanas".

A posição surge dias antes de o executivo comunitário apresentar, no final do mês, uma iniciativa relativa a reivindicações ecológicas e de a comissão parlamentar do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores votar uma proposta que visa capacitar os consumidores para a transição ecológica.

Os casos em Portugal

No relatório "Cesta de alimentos neutra para o clima - bom demais para ser verdade?", também esta quinta-feira publicado, a BEUC apresenta casos em Portugal recolhidos pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco), das marcas vegan Next Level do Lidl e Nestlé Wunda. Enquanto a primeira tem produtos como hambúrguer ou picado a partir de proteína de ervilha, a segunda consiste numa gama de bebidas vegetais à base de proteína de ervilha.