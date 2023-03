Governo avança com Observatório de Preços

Maria do Céu Antunes esteve em Vila Nova de Paiva onde comentou as notícias sobre as elevadas margens de lucro das grandes superfícies.

O observatório será constituído por várias entidades e estará pronto a trabalhar em abril. Espanha poderá ter servido de exemplo uma vez que já possuiu de um instrumento idêntico.

A ministra da Agricultura aproveitou a visita a Vila Nova de Paiva para desafiar as autarquias e cooperativas a unir os pequenos produtores, defendendo que, só assim, poderão ganhar poder de negociação.

De acordo com a página do Governo, o Observatório foi criado em outubro do ano passado com "a missão recolher e analisar informação ao nível da estrutura de custos, preços e margens de valor".