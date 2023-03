Ana Gomes revela valor de transferências para offshores não controladas pelas Finanças

A Autoridade Tributária (AT) não controlou milhares de transferências para offshores entre 2011 e 2014. O relatório sobre o desaparecimento destes dados, pedido há seis anos pelo antigo secretário de Estado Fernando Rocha Andrade, foi agora arquivado. A comentadora Ana Gomes revelou à SIC Notícias o valor dessas transferências.

“Transferências para offshores que totalizavam mais de 10 mil milhões de euros. É 6% do PIB desse ano”, refere Ana Gomes no seu espaço de comentário da SIC Notícias. “Cerca de 8 mil milhões, ou mais, são BES – que entretanto foi transformado em Novo Banco – e não houve controlo da AT.”

A comentadora explica que, a falta de controlo por parte da AT porque “houve de repente uma mudança no sistema informático, não havia o controlo que devia decorrer da publicação de estatísticas”, sublinhando que “o secretário de Estado da época de Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, deu instruções para não serem publicados”.

Ana Gomes constituiu-se assistente no processo avançado pelo antigo secretário de Estado Fernando Rocha Andrade. Considera a decisão de arquivamento, que recebeu na semana passada, é um “apagão sobre o apagão fiscal”.

“Eu pergunto: se os dados dessas transferências que desapareceram – estamos a falar de mais de 24 mil transferências –, que não existiram na AT porque foram apagadas, mas que existiam no Banco de Portugal, já foram partilhados pelo Banco de Portugal com a AT. É o mínimo dos mínimos.”