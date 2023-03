Prestação da casa: quase metade das famílias está em grandes dificuldades

Pagar ao banco a mensalidade da casa é um esforço cada vez maior para as famílias portuguesas. De acordo com o estudo da DECO, o custo com a compra ou com o arrendamento é dos mais elevados da Europa.

Quase metade das famílias, 44%, assume ter dificuldades em pagar a prestação da casa. Apesar da legislação aprovada em 2022 para a renegociação dos créditos, para evitar o incumprimento, a defesa do consumidor diz que os bancos não estão a facilitar.

"Nós estamos a perceber que a prática não está a ser exatamente essa, ou seja, que não estão a ser apresentadas às famílias portuguesas as opções para verdadeiramente diminuir a prestação do crédito de habitação e nesse sentido, sendo ainda prematuro para perceber, porque a implementação ainda é recente, estamos expectantes para perceber na prática quantos consumidores é que vão conseguir efetivamente ter essa redução.", disse à SIC, Rita Rodrigues, da DECO Protest.

A manutenção da casa também pesa nas dificuldades que levam quase 75% dos portugueses a dizerem ser impossível poupar. A DECO defende o fim das comissões bancárias e alerta que cada caso é um caso.

"Se a verdade que muitos dos créditos á habitação fazia sentido ter taxa variável, indexada porque o mercado assim funcionava, portanto era um benefício para o consumidor. Neste momento, não será em todos os casos, nós temos os dados para cada caso concreto, há situações em que faz sentido, por exemplo, taxas fixas na habitação.", concluiu Rita Rodrigues.

Depois de renovarem máximos de mais de 14 anos, as taxas Euribor desceram esta terça-feira, mas é imprevisível se a tendência e queda se vai manter.

O Banco Central Europeu reúne esta quinta-feira, já tinha indicado um aumento de taxas em 0,5%.