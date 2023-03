BCE garante que está pronto para apoiar liquidez dos bancos

O Banco Central Europeu (BCE) insiste que está pronto para agir, se for necessário, e garante que tem todos os meios para resolver qualquer problema que possa surgir no sistema bancário da Zona Euro. Uma garantia de Christine Largarde aos deputados do Parlamento Europeu, depois da venda apressada do Credit Suisse.

Depois de validado o negócio entre o UBS e Credit Suisse, os mercados reagiram de forma inesperada. Inicialmente as bolsas abriram no vermelho, mas o dia fechou com ganhos na Europa e nos Estados Unidos.

Esta terça-feira as principais praças europeias abriram em alta, mas a instabilidade está longe de ter passado. O BCE sabe disso e, no Parlamento Europeu, Christine Lagarde voltou a dizer que está pronta, caso algo corra mal

"Seja como for, estamos preparados com o nosso conjunto de ferramentas para disponibilizar liquidez ao sistema financeiro da Zona Euro. E se as ferramentas de que dispomos não forem suficientes, sei que a nossa equipa será capaz de acautelar os ajustes ou acertos necessários para fazer face a qualquer risco de liquidez que possa surgir", afirmou a presidente do BCE.



Por agora, para o BCE, é um cenário improvável, mas nos mercados financeiros reina a impresivibilidade e as consequências do desaparecimento do Credit Suisse podem ainda não estar todas à vista.